Найдите корень уравнения 13/х-3=4/х-13
Алгебра
Найдите корень уравнения 13/х-3=4/х-13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 13/x-3=4/x-13 решаем пропорцией: 13(x-13)=4(x-3) 13x-169=4x-12 9x=-12+169 9x=157 x=157/9 x=17,(4)
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