Было 500 тенге на 180 тенге она купила лук она половину оставшихся денег картофель сколько тенге осталось у динары?

Математика

Было 500 тенге на 180 тенге она купила лук она половину оставшихся денег картофель сколько тенге осталось у динары?

Автор: Гость