Было 500 тенге на 180 тенге она купила лук она половину оставшихся денег картофель сколько тенге осталось у динары?
Математика
Было 500 тенге на 180 тенге она купила лук она половину оставшихся денег картофель сколько тенге осталось у динары?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)500-180=320 2)320:2=160 3)320-160=160 ответ:у Динары осталось 160тг
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