Короткий зміст твору "Під тихими вербами" Грінченко
Українська література
Короткий зміст твору "Під тихими вербами" Грінченко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минув уже четвертий рік,якДенис Сивашенко відділився від батька й меншого брата Зінька після того як середульшого брата Романа заслано в Сибір.Розледащів Роман у солдатах,нічого не хотів робити дома,посварився з батьком та Денисом.Пішовши в город пристав до злодійського товариства,крав коні,піймався і був засланий на Сибір.Денисові це не зашкодило бо спадщини йому дісталось більше,а потім він сам його впіймав.Після цього батько посварився з Денисом.Батько,мати й Зінько зненавиділи Дениса.Та це дарма,бо все,що йому припало,все віддали.Та він би й не попустив,бо там же і його праця.
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