В каком году был издан царский указ об учереждении государственного совета а.1801г б. 1810г в. 1812г г. 1847г
История
В каком году был издан царский указ об учереждении государственного совета а.1801г б. 1810г в. 1812г г. 1847г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ в в 1812 году 17 апреля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Алгебра
Сумма цифр двузначного числа равна 9. Число, записанное теми же цифрами, но в обрат??ом порядке, больше исходного числа на 27. Найти данное число. ...