От какого слова произошло слово изложение
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От какого слова произошло слово изложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От слова излогать. излогать-изложение одина и та же основа
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