От какого слова произошло слово изложение

Русский язык
От какого слова произошло слово изложение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От слова излогать. излогать-изложение одина и та же основа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Подписать восточное и западное полушарие.Как понять?
Ответить
Математика
Обчислити частку 8/30:16/6
Ответить
Математика
Куб, сложенный из одинаковых кубиков (см. рис.), начинают разбирать следующим образом: на каждом шаге все кубики, имеющие соседей, примыкающих к их...
Ответить
Русский язык
Полный Синтаксический разбор предложений 1.Рано утром я приехал к любимому дедушке. 2.Сегодня состоится родительское собрание. Заранее спасибо
Ответить
Математика
.........решите.......пж
Ответить