Помогите срочно надо, мне это задание на завтра в школу!!!! "Охарактеризуйте ваш класс как социальную группу, раскрыв её основные признаки.Выполните это задание в виде небольшого сообщения."
Обществознание
Помогите срочно надо, мне это задание на завтра в школу!!!! "Охарактеризуйте ваш класс как социальную группу, раскрыв её основные признаки.Выполните это задание в виде небольшого сообщения."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Социум- это взаимодействие между обществом ... Конечно класс это социальны группа , ведь каждый из нас взаимодействует друг с другом ,передавая информацию и получая их, и не только информацию , но и личную позицию
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