Как это сделать?Казахский язык
Қазақ тiлi
Как это сделать?Казахский язык
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Гость:
Там все написано. Сам сделаешь
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