Что такое ржавчина? как она образуется?
Химия
Что такое ржавчина? как она образуется?
Ответ(ы):
Гость:
Ржавчина — это окись железа . Она образуется в результате сгорания железа при соединении с кислородом, растворенным в воде и приводит к разрушению металла. Это значит, что при отсутствии в воздухе влаги и воды вообще, отсутствует растворенный в воде кислород и ржавчина не образуется. Если железо, содержащее какие-либо добавки и примеси (например, чугун), находится в контакте с водой, кислородом или другим сильным окислителем и/или кислотой, то оно начинает ржаветь. Вода становится красноватой, и ржавчина плавает в воде в виде мелких частиц. Когда капля испарится, остается ржавчина, образуя красноватый слой на поверхности железа.
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