Какое слово пишется с прописной буквой: Зелёный, Зиновий, Зимний, Заморозки...???
Русский язык
Какое слово пишется с прописной буквой: Зелёный, Зиновий, Зимний, Заморозки...???
Ответ(ы):
Гость:
Прописная буква - это большие буквы в начале предложения, в названиях и. т. д.Зино́вий — мужское имя. С большой буквы пишутся начало предложения, имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, рек, морей, озер, стран.!
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