Помогите пожалуйста! К-4 II вариант до 6 задания,большая просьба,от души

Алгебра
Помогите пожалуйста! К-4 II вариант до 6 задания,большая просьба,от души
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