Стихи Д. Хармса 1.Найди ошибку Вот и заяц, и медведь, и собачка, и лисичка, и охотни??, и Володя на салазочках сидят, быстро под гору летят.Быстро под гору летели-на корову налетели

Литература
Стихи Д. Хармса 1.Найди ошибку Вот и заяц, и медведь, и собачка, и лисичка, и охотни??, и Володя на салазочках сидят, быстро под гору летят.Быстро под гору летели-на корову налетели
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