Запишіть подані словосполучення у родовому, давальному й орудному відмінках: дев*яносто два учні, дві тисячі п*ятсот глядачів, тридцять шість копійок, одна сьома території, сто шість студентів, три тисячі сімсот відвідувачів, ...

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Запишіть подані словосполучення у родовому, давальному й орудному відмінках: дев*яносто два учні, дві тисячі п*ятсот глядачів, тридцять шість копійок, одна сьома території, сто шість студентів, три тисячі сімсот відвідувачів, двадцять вісім гривень. ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Я ЗНАЮ ЄТУ ТЕМУ, НО МОЗГИ СОВСЕМ НЕ ВАРЯТ!!!
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