Самопомощь при обморожении
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Самопомощь при обморожении
Ответ(ы):
Гость:
Обтереть место обморожения руками быстро быстро или снегом .
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