Помогите пожалуйста!!!!!очень нужна чья-то помощь!!!!срочно!!!!

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Помогите пожалуйста!!!!!очень нужна чья-то помощь!!!!срочно!!!!
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Гость:
Вариант ответа 4 неверен.
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