Бунин рассказ цифры помогите составить пожалуйста тест по прочитанному
Литература
Бунин рассказ цифры помогите составить пожалуйста тест по прочитанному
Ответ(ы):
Гость:
1.Как звали главного героя?2.Что требовал главный герой от дяди?3.Из-за чего произошла ссора на кухне?4.Почему рассказ называется "Цифры"?5.Опишите гл. героя
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