Log₀,₄(5x-9)=log₀,₄(-4x)
Алгебра
Log₀,₄(5x-9)=log₀,₄(-4x)
Ответ(ы):
Гость:
Приравниваешь аргументы, т.к. показатели логарифмов одинаковы 5x-9=-4 5x+4x=9 x=1
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