С одной грядки собрали 10 кабачков, а со второй-8. Все кабачки уложили в 3 корзины, по??овну в каждую . Сколько кабачков положили в одну корзину? Как правильно записать условие?

Математика
С одной грядки собрали 10 кабачков, а со второй-8. Все кабачки уложили в 3 корзины, по??овну в каждую . Сколько кабачков положили в одну корзину? Как правильно записать условие?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10+8=18 18÷3=6 кабачков в карзине
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