С одной грядки собрали 10 кабачков, а со второй-8. Все кабачки уложили в 3 корзины, по??овну в каждую . Сколько кабачков положили в одну корзину? Как правильно записать условие?

Математика

С одной грядки собрали 10 кабачков, а со второй-8. Все кабачки уложили в 3 корзины, по??овну в каждую . Сколько кабачков положили в одну корзину? Как правильно записать условие?

Автор: Гость