С одной грядки собрали 10 кабачков, а со второй-8. Все кабачки уложили в 3 корзины, по??овну в каждую . Сколько кабачков положили в одну корзину? Как правильно записать условие?
Математика
С одной грядки собрали 10 кабачков, а со второй-8. Все кабачки уложили в 3 корзины, по??овну в каждую . Сколько кабачков положили в одну корзину? Как правильно записать условие?
Ответ(ы):
Гость:
10+8=18 18÷3=6 кабачков в карзине
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Қазақ тiлi
Русский язык