Усім привіт зробіть будь ласка аналіз віршів Малковича "Свічечка букві ї",та аналіз вірша "Музика що пішла"

Українська література
Усім привіт зробіть будь ласка аналіз віршів Малковича "Свічечка букві ї",та аналіз вірша "Музика що пішла"
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