Для определения массы капли воды в стакане mс =14г накапали N=200капель воды. Масса ст??кана с водой оказалась равной М=48г. найдите массу одной капли воды.

Физика
Для определения массы капли воды в стакане mс =14г накапали N=200капель воды. Масса ст??кана с водой оказалась равной М=48г. найдите массу одной капли воды.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Масса стакана - 14 г Масса стакана с водой - 48 г Масса воды в стакане - 48 - 14 = 34 г Масса одной капли - 34 / 200 = 0,17 г
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