Какие особенности строения характерны для представителей класса паукообразных
Биология
Какие особенности строения характерны для представителей класса паукообразных
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Характерной чертой паукообразных является отсутствие усиков и сложных глаз. Глаза простые и количество их может быть разное у разных видов паукообразных, например, у пауков их 4 пары, у скорпионов до 5 пар, некоторые паукообразные, например, клещи, вообще слепы. На головных сегментах располагаются ротовые органы - видоизмененные членистые конечности. Первая пара конечностей расположена перед ротовым отверстием и получила названия хелицер (отсюда и названием подтипа Хелицеровые) . Они состоят из 2-3 члеников и заканчиваются коготком, клешней или иголкой. При основании хелицер имеются ядовитые железы, и когда челюсти вонзаются в тело жертвы, яд через отверстие в коже попадает в ранку и убивает добычу. Вторая пара конечностей помещается позади рта, ее называют ногощупальцами или педипальпами. Они состоят из нескольких члеников и могут иметь вид клешни или ходильных ног. Щупальца педипальп служат органами осязания, но иногда они участвуют в передвижении (сольпуги) , или они хватательные с клешнями (скорпионы) . Брюшко у паукообразных не всегда сегментировано. Так, у пауков сегменты брюшка сливаются; у скорпионов брюшко четко сегментировано; у многих клещей все членики брюшка сливаются, а само оно срастается с головогрудью, образуя единое несегментированное тело. Конечностей на брюшке у паукообразных нет, но у пауков некоторые из них видоизменились в паутинные бородавки. Нервная система у представителей этого класса разнообразна, но общей чертой является высокое развитие надглоточного нервного узла, связанного с органами чувств. Головной мозг имеет более сложное строение, чем у ракообразных, брюшная нервная цепочка образована крупными нервными узлами.
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