Объясните в каких словах пропущен мягкий знак. Товарищ..., вещ..., помощ..., клещ..., доч..., силач..., ноч..., москвич..., сторож..., рож..., чертёж..., молодёж..., шалаш..., мыш..., брош..., малыш..., дич..., кирпич... . За...
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Объясните в каких словах пропущен мягкий знак. Товарищ..., вещ..., помощ..., клещ..., доч..., силач..., ноч..., москвич..., сторож..., рож..., чертёж..., молодёж..., шалаш..., мыш..., брош..., малыш..., дич..., кирпич... . Запишите сначала одушевленные затем неодушевлённые имена существительные. Укажите их род. Объсните что надо знать, чтобы правильно написать имена существительные с шипящим звуком на конце слова.
Ответ(ы):
Гость:
Дочь, мышь. Ж.р. Вещь, помощь, ночь, рожь, брошь, дичь. В женском роде 3-ем скл. пишется мягкий знак после шипящих.
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