Рыболов в 5 часов утра на моторной лодке отправился от пристани против течения реки , через некоторое время бросил якорь, 2 часа ловил рыбу и вернулся обратно в 10 часов утра того же дня. На какое расстояние от пристани он отда...
Алгебра
Рыболов в 5 часов утра на моторной лодке отправился от пристани против течения реки , через некоторое время бросил якорь, 2 часа ловил рыбу и вернулся обратно в 10 часов утра того же дня. На какое расстояние от пристани он отдалился, если скорость реки равна 2 км/ч, а собственная скорость лодки равна 6 км/ч? Помогите, пожалуйста!
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