Прочитай слова. Утвори від них споріднені,додаючи, де треба, префікс з - або с -. зап??ши слова парами. Казати - ..., Нести -..., Робити -..., Бити -..., Малювати -..., Ходити - ...,
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Прочитай слова. Утвори від них споріднені,додаючи, де треба, префікс з - або с -. зап??ши слова парами. Казати - ..., Нести -..., Робити -..., Бити -..., Малювати -..., Ходити - ...,
Ответ(ы):
Гость:
Казати-сказати,нести-знести,робити-зробити,бити-збити,малювати-змалювати,ходити-сходити
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