Помогите, пожалуйста, решить -3sinx-17=0
Математика
Помогите, пожалуйста, решить -3sinx-17=0
Ответ(ы):
Гость:
Вродебы так ))))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай слова. Утвори від них споріднені,додаючи, де треба, префікс з - або с -. зап??ши слова парами. Казати - ..., Нести -..., Робити -..., Бити...
Українська мова
Алгебра
Рыболов в 5 часов утра на моторной лодке отправился от пристани против течения реки , через некоторое время бросил якорь, 2 часа ловил рыбу и верну...