1.-3*(-5)= 2.-3+(-5)= 3.-3-(-5)= 4.15,3+2,4= 5.1,4*0,2= 6.1,4:0,2= Решите уравнение: 7.4x=24 8.15x-10 9.x+9=16 10.2x-7=x+2 11. Найдите 25% от 200 кг. Ответ: 12. Найдите целое,если 5% от него составляет 100 руб. От...

Алгебра
1.-3*(-5)= 2.-3+(-5)= 3.-3-(-5)= 4.15,3+2,4= 5.1,4*0,2= 6.1,4:0,2= Решите уравнение: 7.4x=24 8.15x-10 9.x+9=16 10.2x-7=x+2 11. Найдите 25% от 200 кг. Ответ: 12. Найдите целое,если 5% от него составляет 100 руб. Ответ: 13. В спортивном зале есть только 15 мячей. Три пятых из них составляют волейбольные мячи. Сколько в спортивном зале волейбольных мячей? Ответ: 14. Девять учеников класса ходят в бассейн. Они составляют три восьмых класса. Сколько учеников в этом классе? Ответ: 15. Стороны прямоугольника равны 5 см и 3 см. а)Найдите периметр треугольника. Ответ: б)Найдите площадь прямоугольника. Ответ: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОТЯ БЫ С НЕКОТОРЫМИ СРОЧНО НУЖНО ПРОШУ ВАС 15
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