Из 1 т молока получается 83 кг сыра или 45 кг масла.На сколько кг больше сыра,чем масл??,получится из 20 т молока? Ребят помогите срочно плиз!!!)))

Математика

Из 1 т молока получается 83 кг сыра или 45 кг масла.На сколько кг больше сыра,чем масл??,получится из 20 т молока? Ребят помогите срочно плиз!!!)))

Автор: Гость