Из 1 т молока получается 83 кг сыра или 45 кг масла.На сколько кг больше сыра,чем масл??,получится из 20 т молока? Ребят помогите срочно плиз!!!)))

Математика
Из 1 т молока получается 83 кг сыра или 45 кг масла.На сколько кг больше сыра,чем масл??,получится из 20 т молока? Ребят помогите срочно плиз!!!)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С 20 тонн сыра получится 83*20=1660 кг масла получится 45*20=900 кг 1660-900=760 кг ответ: на 760 кг больше сыра, чем масла
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