Помогите !!!! Заменить элементы побочной диагонали максимальными значениями строк
Информатика
Помогите !!!! Заменить элементы побочной диагонали максимальными значениями строк
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