Что такое синус, косинус, тангенс, единичная полуокружность?

Геометрия
Что такое синус, косинус, тангенс, единичная полуокружность?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синус - отношение противоположного катета к гипотенузе. Косинус - отношение прилегающего катета к гипотенузе. Тангенс - отношение катета к катету. Единичная окружность - это коло с радиусом 1
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