Перевод на русский. field, cow, road, garden, hill, bridge, apple tree, sheep, horse, river.
Английский язык
Перевод на русский. field, cow, road, garden, hill, bridge, apple tree, sheep, horse, river.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поле, корова, дорога, сад, холм, мост, яблоня, овца, лошадь, река
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Информатика
Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежат три кучки камней, в первой из ??оторых 1, во второй — 2, в третьей — 3 камня. Игроки ходят по ...
Химия