Перевод на русский. field, cow, road, garden, hill, bridge, apple tree, sheep, horse, river.

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Перевод на русский. field, cow, road, garden, hill, bridge, apple tree, sheep, horse, river.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поле, корова, дорога, сад, холм, мост, яблоня, овца, лошадь, река
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