Дано: AOD-равнобедренный Угол BAD=углу CDA Доказать: AB=DC Помогите пожалуйста Это оче??ь срочно(

Геометрия
Дано: AOD-равнобедренный Угол BAD=углу CDA Доказать: AB=DC Помогите пожалуйста Это оче??ь срочно(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠OAD =∠ADO (углы при основании равнобедренного треугольника равны) △ABD=△ACD (по стороне и двум прилежащим к ней углам. ∠BAD =∠CDA; AD - общая сторона) AB=CD (в равных треугольниках против равных углов лежат равные стороны)
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