Как с озером Байкал связано число 1620
Окружающий мир
Как с озером Байкал связано число 1620
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это глубина..............
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