Пожалуйста решите срочно: Укажите решение неравенства:(х+3)(х-5)≤0
Алгебра
Пожалуйста решите срочно: Укажите решение неравенства:(х+3)(х-5)≤0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+3<=0 x-5<=0 x<=-3 x<=4 x принадлежит от [-бесконечности;-4]
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