Помогите срочно пожалуйста составь рассказ

Гость: Гость:

Утро.Я проснулся и выглянул из окна своего дома.Сегодня было жарче,чем вчера.Я позавтракал лепёшкой и отправился работать.Перед тем,как пойти на поле я осмотрел свой дом.Крыша из бамбука цела,стены из глины тоже.Отлично.Я дошёл до поля,поработал там до того времени,пока солнце не будет точно над головой.В полдень было особенно жарко и мы сделали перерыв на обед.Потом мы продолжили работать до самого вечера.Когда я пришёл домой я поужинал лепёшкой и лёг спать.