Помогите срочно пожалуйста составь рассказ
История
Помогите срочно пожалуйста составь рассказ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утро.Я проснулся и выглянул из окна своего дома.Сегодня было жарче,чем вчера.Я позавтракал лепёшкой и отправился работать.Перед тем,как пойти на поле я осмотрел свой дом.Крыша из бамбука цела,стены из глины тоже.Отлично.Я дошёл до поля,поработал там до того времени,пока солнце не будет точно над головой.В полдень было особенно жарко и мы сделали перерыв на обед.Потом мы продолжили работать до самого вечера.Когда я пришёл домой я поужинал лепёшкой и лёг спать.
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