Кино кабинет из 7 метров ширина 5 метров высота 3 метр зная объем кабинета и площадь пола

Математика
Кино кабинет из 7 метров ширина 5 метров высота 3 метр зная объем кабинета и площадь пола
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина-5м Длина-7м Высота-3м V(объем)-? S(площадь)-? V=a*b*c V=5*7*3=105м³ S=a*b S=7*5=35м² Ответ:площадь кабинета-105м³,а площадь пола 35м²
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