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Что такое служение?(истоки)
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Что такое служение?(истоки)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Работа, труд во имя чего-н,на благо кого-чего-н. Я думаю так
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