Чему учит нас рассказ ,,Кавказский пленник"?

Литература
Чему учит нас рассказ ,,Кавказский пленник"?
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Единые нравственные ценности в рассказе «Кавказский пленник» Рассказ «Кавказский пленник» создан специально для себя. Лев Толстой работал над ним в 1872 году, упорно добиваясь простоты, естественности повествования. Написанный после «Войны и мира» , в период острых раздумий писателя о жизни, поисков ее смысла, «Кавказский пленник» - тоже своего рода «Война и мир» , только для у себя. И здесь, как в большой эпопее, разъединению и вражде людей, «войне» противопоставлено то, что связывает их воедино, - «мир» . И здесь есть своя «мысль народная» - утверждение, что простые люди разных национальностей могут найти взаимопонимание, потому что едины общечеловеческие нравственные ценности- любовь к труду, уважение к человеку, дружба, честность, взаимопомощь. И напротив, зло, вражда, эгоизм, своекорыстие по сути своей антинародны и античеловечны. Толстой убежден, что самое прекрасное в человеке - это любовь к людям, дающая возможность жить полноценной жизнью. Мешают же любви разного рода социальные устои, окостенелые национальные преграды, охраняемые государством и порождающие ложные ценности: стремление к чинам, богатству, карьере - все то, что людям кажется привычным и нормальным.
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