Что такое Соборное Уложение? Когда,при каком царе и почему оно было принято? 7 клас?? Помогите ответить Срочно надо

История

Что такое Соборное Уложение? Когда,при каком царе и почему оно было принято? 7 клас?? Помогите ответить Срочно надо

Автор: Гость