Что такое Соборное Уложение? Когда,при каком царе и почему оно было принято? 7 клас?? Помогите ответить Срочно надо
История
Что такое Соборное Уложение? Когда,при каком царе и почему оно было принято? 7 клас?? Помогите ответить Срочно надо
Ответ(ы):
Гость:
1649 год при Алексее Михайловиче Оно окончательно закрепостило крестьян установив бесконечный ссыск беглых крестьян.
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