Что такое сочинение рассуждение ?

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Итак, нам нужно написать сочинение-рассуждение. Тип текста рассуждение должен обязательно иметь следующую структуру: Тезис (то есть то, что вы будете раскрывать в сочинении. Это та фраза, которая предложена вам в тексте самого задания) ; Аргументация (те доказательства, которые нужно привести в подтверждение; в нашем случае — опора на данные текста с указанием номеров предложений или цитаты) ; Вывод (собственно, итог того, ради чего писался текст; необходимо обозначить, что тезис подтверждён примерами).