Что такое социально ориентированная рыночная экономика? какую роль в ее создании играет государство?
История
Что такое социально ориентированная рыночная экономика? какую роль в ее создании играет государство?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Социа́льно-ры́ночная эконо́мика — экономическая система, организованная на основе рыночной саморегуляции, при которой координация действий осуществляется на основе взаимодействия на рынках свободных частных производителей и свободных индивидуальных потребителей.
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