Что такое социально ориентированная рыночная экономика? какую роль в ее создании играет государство?

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Социа́льно-ры́ночная эконо́мика — экономическая система, организованная на основе рыночной саморегуляции, при которой координация действий осуществляется на основе взаимодействия на рынках свободных частных производителей и свободных индивидуальных потребителей.