ДВ! Помогите составить 5-6 предложений на каз.яз для 2 класса. 426 жаттығу

Қазақ тiлi
ДВ! Помогите составить 5-6 предложений на каз.яз для 2 класса. 426 жаттығу
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Автор: Гость
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Гость:
Кешир бимим ондайды билсим айту шебедім кешир
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