ДВ! Помогите составить 5-6 предложений на каз.яз для 2 класса. 426 жаттығу
Қазақ тiлi
ДВ! Помогите составить 5-6 предложений на каз.яз для 2 класса. 426 жаттығу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кешир бимим ондайды билсим айту шебедім кешир
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