СОСТАВТЕ МИНИ РАССКАЗ ОТ ЛИЦА КРЕСТЬЯНСКОГО РЕБЁНКА
Окружающий мир
СОСТАВТЕ МИНИ РАССКАЗ ОТ ЛИЦА КРЕСТЬЯНСКОГО РЕБЁНКА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я родился в бедной крестьянской семье, мои родители работают на государство. У меня много друзей все они такие же как и я. Мне приходится тоже работать, ведь нужно приносить домой хлеб. А средств не достаточно.
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