Записать уравнение прямой,проходящей через точки А(-2;1) и B (4;7)

Геометрия
Записать уравнение прямой,проходящей через точки А(-2;1) и B (4;7)
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