Знаешь ли ты ,почему подушку назвали подушкой?Уточни свои предположения по словарю. Какой словарь тебе понадобится?Произведи современный и исторический разбор слова по составу.

Русский язык
Знаешь ли ты ,почему подушку назвали подушкой?Уточни свои предположения по словарю. Какой словарь тебе понадобится?Произведи современный и исторический разбор слова по составу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Её так назвали потому, что её подлаживают под ухо. Для подтверждения мне понадобился толковый словарь. современный: а - окончание, подушк - корень и основа. исторический: а - окончание, под - приставка, уш - корень, к - суффикс, подушк - основа.
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