Знаешь ли ты ,почему подушку назвали подушкой?Уточни свои предположения по словарю. Какой словарь тебе понадобится?Произведи современный и исторический разбор слова по составу.

Гость: Гость:

Её так назвали потому, что её подлаживают под ухо. Для подтверждения мне понадобился толковый словарь. современный: а - окончание, подушк - корень и основа. исторический: а - окончание, под - приставка, уш - корень, к - суффикс, подушк - основа.