Что такое спайс .и как влияет на оргонизм
Биология
Что такое спайс .и как влияет на оргонизм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Курительные смеси из ряда Спайс вызывают психологическую и физическую зависимость у тех, кто их курит, по своему воздействию на организм они в несколько раз крепче, чем марихуана. Выход из состояния опьянения, вызванного курением Спайса сопровождается более болезненными ощущениями.В первую очередь отметим, что последствия курения спайса очень тяжелы. Спайс сильно нарушает психику человека и основные клетки нервной системы. Те, кто употребляют спайс, могут почувствовать панический страх, тревогу; им могут причудиться несуществующие объекты (галлюцинации) и др.Вред курения спайса ощутим по всему организму, так например, человек зависимый от данного наркотика, разрушает свою печень и лёгкие; кровь сгущается, из-за чего страдает мозг. Основной удар от курения спайса принимает на себя мозг. Капилляры резко сужаются, дабы не дать яду проникнуть в центр управления мозга. Вследствие чего мозг недополучает определённую порцию кислорода, из-за чего идёт разрушение основных клеток мозга.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пжжжжж 1) -3/5 - 1/5 2) -1/3 - 2/3 3) -3/7 - 4/7 4) -1/5 - 5/7 5) -5/6 - 1/3 6) -1/8 - 3/4 7) -4 3/8 - 2 1/4 8)-6 1/2 - 3 5/7
Математика
В пекарне испекли 328,5 кг ржаного и белого хлеба . после того как продали 103,2 кг ржан??го и 122,8 кг белого хлеба того и другого сорта хлеба ост...
Другие предметы