В пекарне испекли 328,5 кг ржаного и белого хлеба . после того как продали 103,2 кг ржан??го и 122,8 кг белого хлеба того и другого сорта хлеба осталось поровну сколько испекли белого и ржаного хлеба

Математика
В пекарне испекли 328,5 кг ржаного и белого хлеба . после того как продали 103,2 кг ржан??го и 122,8 кг белого хлеба того и другого сорта хлеба осталось поровну сколько испекли белого и ржаного хлеба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 103,2 + 122,8 = 226 (кг) - столько хлеба продали; 2) 328,5 - 226 = 102,5 (кг) - столько хлеба осталось; 3) 102,5 : 2 = 51,25 (кг) - ржаного и белого хлеба поровну; 4) 51,25 + 103,2 = 154,45 (кг) - столько испекли ржаного хлеба; 5) 51,25 + 122,8 = 174,05 (кг) - столько испекли белого хлеба. Ответ: 154,45 кг ржаного и 174,05 кг белого.
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