В пекарне испекли 328,5 кг ржаного и белого хлеба . после того как продали 103,2 кг ржан??го и 122,8 кг белого хлеба того и другого сорта хлеба осталось поровну сколько испекли белого и ржаного хлеба

Математика

В пекарне испекли 328,5 кг ржаного и белого хлеба . после того как продали 103,2 кг ржан??го и 122,8 кг белого хлеба того и другого сорта хлеба осталось поровну сколько испекли белого и ржаного хлеба

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