Сколько четных чисел можно составить, если использовать числа 0 1 3 5
Математика
Сколько четных чисел можно составить, если использовать числа 0 1 3 5
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130,310,530,30,10,5310,3150,1530
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