Ребят Помогите пожалуйста кем ты приходишься Своей тетке даю пять баллов
Обществознание
Ребят Помогите пожалуйста кем ты приходишься Своей тетке даю пять баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Племянница Это легко тебя тётя ,а ей ты племянница
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