Заполни таблицу окончаний имён прилагательных. Тебе помогут вопросы, которые мож??о задать к именам прилагательных.

Русский язык

Заполни таблицу окончаний имён прилагательных. Тебе помогут вопросы, которые мож??о задать к именам прилагательных.

Автор: Гость