Заполни таблицу окончаний имён прилагательных. Тебе помогут вопросы, которые мож??о задать к именам прилагательных.
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Заполни таблицу окончаний имён прилагательных. Тебе помогут вопросы, которые мож??о задать к именам прилагательных.
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Гость:
Ну скинь таблицу напишу
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