Что такое прямая речь
Русский язык
Что такое прямая речь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямая речь - это чужая речь, переданная дословно от лица того, кому она принадлежит. Прямые речи (в отличии от диалогов) заключаются в кавычки. Схемы прямой речи: Перед прямой речью после слов автора ставятся двоеточие: А: «П». А: «П?» А: «П!» После прямой речи перед словами автора ставится тире (внимание! тогда, СЛОВА АВТОРА НАЧИНАЮТСЯ С МАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ ) «П», – а. «П?» – а. «П!» – а. Примеры: «Надень шапку!» - крикнула мне мама вдогонку. Она робко спросила: «Ты придешь завтра?». Но бывает и такое: Отец спросил: «Во сколько ты вернешься домой?» - и строго посмотрел на меня. «Ты что же говоришь такое? – воскликнул он с изумлением. – Ты и вправду так думаешь?».
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