Помогите создать сочинение на тему: "почему я хочу быть похожей на Пеппи длинный ч??лок "
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Помогите создать сочинение на тему: "почему я хочу быть похожей на Пеппи длинный ч??лок "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все знают рассказ про Пеппи длинный чулок. Главная героиня - озорная девчонка. Я бы хотела быть на неё похожей.а тут пиши, почему, это же твои мыслиПеппи длинный чулок - весёлая и озорная девчонка, я бы хотела быть на неё похожей.
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